Названа предполагаемая причина крушения пассажирского самолета в Индонезии

Разбившийся в Индонезии пассажирский Boeing 737-524 при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Это могло стать причиной крушения самолета, предполагает специалист Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади, пишет ТАСС.

По его словам, в момент взлета в радиусе 15 километров была видна облачность, наблюдались сильные осадки и гроза. Все самолеты, пролетавшие этот район, должны были испытывать турбулентность. Видимость же в тот момент составляла около 2 километров, что не мешало взлету и посадке.

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Потианак, пропал с радаров 9 января, спустя четыре минуты после отбытия. Позднее стало известно, что самолет упал в воду. Сообщалось, что на борту могли находиться 59 человек, в том числе не менее шести детей. По другим сведениям, на самолете летели 62 человека, в том числе 10 детей и шесть членов экипажа. Россиян в числе пассажиров не оказалось.