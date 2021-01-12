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В ряде российских районов ввели режим ЧС из-за землетрясения

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Фото: ГУ МЧС Тыва / РИА Новости

Режим ЧС введен в шести районах в Туве из-за землетрясения на границе с Монголией. Об этом сообщает ТАСС.

Среди прочего, режим ЧС был установлен в столице республики Кызыле. Сейчас власти обследуют объекты на предмет возможны повреждений.

Об ударе стихии магнитудой 6,5 в ночь на 12 января сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Очаг толчков находился в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Тур и залегал на глубине десяти километров. Последствия землетрясения ощутили жители Иркутска.

В декабре прошлого года около Иркутска произошло землетрясение магнитудой 5,5. В городе пострадали около 20 школ и социальных учреждений. Эпицентр стихии находился в Кабанском районе Республики Бурятия на побережье Байкала.

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