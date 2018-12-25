Индонезийцев пообещали спасти от неожиданных цунами

В Индонезии создадут новую систему оповещения о цунами, в том числе возникших из-за подводных активностей. Об этом рассказал представитель Агентства по оценке и применению технологий Иян Турьяна, передает BBC News.

Система будет оценивать размеры волн. Ее начнут внедрять в 2019 году, в воде разместят новые специальные буи с аппаратурой.

Как отмечается, ныне существующие механизмы не смогли зафиксировать гигантские волны, обрушившиеся на побережье Зондского пролива на западе Индонезии вечером 22 декабря. Это связано в том числе с тем, что системы мониторила землетрясения и полностью игнорировала подводные оползни и извержения вулканов, которые также могут стать причиной цунами. Кроме того, в регионе уже шесть лет — с 2012 года — фактически отсутствует система оповещения: из-за вандализма, нехватки средств и технических неисправностей буи с аппаратурой вышли из строя.

Причиной возникновения последнего цунами считается активность вулкана Кракатау. Эксперты отмечают, что даже если бы оповещение сработало в этот раз, у жителей прибрежных районов практически не было бы времени скрыться: вулкан находится слишком близко.

По последним данным, из-за цунами погибли 429 человек, еще 150 считаются пропавшими без вести. Кроме того, 16 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, населению пока не рекомендуют возвращаться. Вода разрушила свыше 600 зданий и повредила более 400 кораблей и лодок. В настоящее время спасатели продолжают поисковую операцию, она затруднена из-за завалов на дорогах и дождя.

28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,7. После подземных толчков на остров обрушились волны высотой от двух до шести метров. В результате были разрушены тысячи жилых домов, отели, больницы и торговые центры. Погибли более двух тысяч человек. Оппозиционный лидер Ахмад Захид Хамиди назвал катастрофу «карой от Аллаха» за деятельность геев в стране, которых, по его мнению, насчитывается более тысячи человек.

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