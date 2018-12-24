Число жертв цунами в Индонезии достигло 280 человек

По меньшей мере 280 человек погибли в результате цунами в Индонезии, еще более тысячи пострадали. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Пропавшими без вести числятся 57 человек, но это число наверняка вырастет, считают власти. Тысячи пожарных, военных и волонтеров ищут под обломками выживших людей.

Цунами обрушилось на побережье Зондского пролива на западе Индонезии вечером 22 декабря. Вода разрушила более 600 зданий и повредила более 400 кораблей и лодок. Причиной катаклизма называют активность вулкана Кракатау.

28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,7. После подземных толчков на остров обрушились волны высотой от двух до шести метров. В результате были разрушены тысячи домов, а также отели, больницы и торговые центры. Погибли более двух тысяч человек, еще тысячи считаются пропавшими без вести.

Оппозиционный лидер назвал катастрофу «карой от Аллаха» за деятельность геев в стране, которых, по его мнению, насчитывается более тысячи человек.

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