В Индонезии предупредили о большом числе жертв из-за удара цунами

Мощное цунами зафиксировано в Индонезии в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий Индонезии.

В результате природной катастрофы, обрушившейся на острова с субботы на воскресенье, погибло не менее 20 человек, еще 165 пострадали, написал в Twitter официальный представитель организации Сутопо Нугрохо. Число жертв может увеличиться. Десятки зданий оказались разрушены, добавил он. Вероятной причиной возникновения цунами мог стать подводный оползень после извержения вулкана Кракатау.

28 сентября сообщалось, что в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,7 . После подземных толчков на остров обрушились волны высотой от двух до шести метров. В результате были разрушены тысячи домов, а также отели, больницы и торговые центры. Погибли более 2 тысяч человек, еще тысячи считаются пропавшими без вести.

Оппозиционный лидер назвал катастрофу «карой от Аллаха» за деятельность геев в стране, которых, по его мнению, насчитывается более тысячи человек.

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