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Российские полярники пережили мощное землетрясение в Антарктиде

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Фото: Олег Вязьмитинов / РИА Новости

Полярники, работающие на российской антарктической станции «Беллинсгаузен» на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) пережили мощное землетрясение. Об этом сообщили агентству ТАСС в посольстве России в Чили.

Дипломаты заверили, что с сотрудниками станции все в порядке, они не эвакуировались.

Об ударе стихии ранее 24 января сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Землетрясение магнитудой 7 произошло в районе Южных Шетландских островов, которые находятся между Южной Америкой и Антарктидой.

После толчков в Чили была объявлена угроза цунами. На девяти полярных базах была проведена эвакуация.

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