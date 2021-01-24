Российские полярники пережили мощное землетрясение в Антарктиде

Полярники, работающие на российской антарктической станции «Беллинсгаузен» на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) пережили мощное землетрясение. Об этом сообщили агентству ТАСС в посольстве России в Чили.
Дипломаты заверили, что с сотрудниками станции все в порядке, они не эвакуировались.
Об ударе стихии ранее 24 января сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Землетрясение магнитудой 7 произошло в районе Южных Шетландских островов, которые находятся между Южной Америкой и Антарктидой.
После толчков в Чили была объявлена угроза цунами. На девяти полярных базах была проведена эвакуация.