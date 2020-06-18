Российский депутат застрял на яхте посреди океана

Яхта, отправившаяся в кругосветное путешествие под руководством депутата заксобрания Челябинской области, застряла в Тихом океане из-за поломки двигателя. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает Znak.com.

По данным регионального отделения Русского географического сообщества (РГО), яхта «Челябинск» с конца мая стоит в Новой Каледонии в ожидании запчастей. Экипаж планировал произвести мелкий ремонт и заправку, а затем отправиться дальше по маршруту, но неожиданно на судне обнаружили неисправность двигателя.

«Коме того, эпидемия коронавируса осложняет правила доступа на берег, усложнились правила получения островных виз», — рассказали в РГО и отметили, что застрявших россиян поддерживает Французское географическое общество, президент которого написал челябинскому отделению организации «очень теплое письмо».

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Полгода назад яхта «Челябинск» под руководством депутата Владимира Горнова отправилась по маршруту экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева в честь 200-летия кругосветного похода моряков. Россияне уже обогнули Африку, преодолели Индийский океан и обошли Австралию. Следующую остановку они планируют совершить на острове Таити, который находится в 3,2 тысячи миль от места нынешней стоянки яхты в Тихом океане.

Ранее сообщалось, что троих россиян, застрявших в Таиланде на спортивной парусной яхте Uminoko, задержали за незаконный въезд на территорию страны. Теперь им грозит штраф и депортация.

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