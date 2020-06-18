Застрявших в Таиланде россиян задержали за нелегальное нахождение в стране

Троих россиян из экипажа застрявшей в Таиланде спортивной парусной яхты Uminoko задержали за незаконный въезд на территорию страны, сообщает РИА Новости.

«Трое членов нашего экипажа задержаны иммиграционной полицией по обвинению в нарушении иммиграционного законодательства Таиланда, нелегальном въезде в страну», — приводит агентство слова капитана корабля Виталия Плаксина.

Он рассказал, что россиянам грозит штраф и депортация, кроме того, их могут занести в черный список и не пускать в страну. Заседание суда по их делу назначено на 18 июня.

Судно находится в порту тайского острова Пхукет с конца марта этого года: моряки отправились в Малайзию, но им пришлось вернуться из-за закрытия портов. По правилам чрезвычайного положения они не могли сойти на берег в Таиланде, так как не получили въездные штампы в паспорт, однако договорились с местной миграционной полицией и время от времени покидали судно, чтобы купить продукты. Трое из них находились на берегу, когда явилась проверка, они были задержаны.

Сообщается, что МИД России следил за ситуацией с самого начала и даже предоставил двоим яхтсменам возможность вылететь в Россию специальным рейсом, однако они опоздали на самолет, и им пришлось остаться в Таиланде. Представители МИД сообщают, что ведут переговоры с местными властями.

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