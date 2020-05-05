Россияне устроили вечеринку в Таиланде вопреки режиму ЧП и комендантскому часу

Полиция Таиланда задержала на острове Пханган семерых россиян, нарушивших режим чрезвычайного положения и комендантский час. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Пронин, пишет РИА Новости.

По его словам, задержаны четверо мужчин и три женщины.

Как пишет издание Bangkok Post, россияне после 22:00 по местному времени устроили вечеринку и мешали соседям громкой музыкой. Организованная гражданами вечеринка проходила в частном доме, но это не освобождает их от ответственности. По закону, им грозит до двух лет тюрьмы или штраф за нарушение режима ЧП в размере 1,3 тысяч долларов (более 96 тысяч рублей).

Во время обыска в их квартире нашли марихуану, что может повести за собой отдельные обвинения в хранении наркотиков.

Из-за пандемии коронавируса в Таиланде действует комендантский час с 22:00 до 04:00, во время которого полностью запрещен выход из домов на улицу и любые собрания, в том числе для распития спиртных напитков.

В Таиланде насчитывается 2988 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 2747 человек, умерло 54 человека.

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