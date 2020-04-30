Россиянин нашел у себя на балконе контрабандную обезьяну

В Калуге житель многоэтажки вышел на балкон и нашел там макаку. Оказалось, что обезьяна вместе с полусотней своих сородичей была конфискована у контрабандистов, которые пытались нелегально провезти животных из Таиланда в Россию. Видео было размещено в паблике во «ВКонтакте».

Как позже выяснил хозяин квартиры, обезьяны, которых разместили на территории соседнего цветочного предприятия, ночью открыли клетку. Одна из них сбежала и два дня прожила на балконе многоэтажки. Макаку уже вернули сотрудникам центра по реабилитации диких животных.

Ранее жители подмосковных Химок спасали с балкона пустующей квартиры утку, которая застряла за стеклом и не могла улететь. Для проведения «спецоперации» пришлось вызывать промышленного альпиниста.

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