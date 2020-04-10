Обезьяны в одиночку переплыли Атлантический океан

Ученые Университета Южной Калифорнии в США выяснили, что несколько групп древних приматов сумели переселиться из Африки в Южную Америку через Атлантический океан на плотах. Таким образом, часть южноамериканских обезьян произошла от африканских предков, относящихся к вымершему семейству парапитецидов. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Science.

Исследователи обнаружили четыре окаменелых зуба примата неизвестного вида в регионе Укаяли, в тропических лесах перуанской Амазонии. Вымершую обезьяну, которая по размеру была не больше мартышки, назвали Ucayalipithecus perdita. Место раскопок относится к олигоцену — геологической эпохе, которая продлилась от 34 до 23 миллионов лет назад. Сама миграция могла произойти около 34 миллионов лет назад.

Считается, что приматы в одиночку могли переплыть около полутора тысяч километров на естественных плотах из прибрежных деревьев, которые были повалены во время сильных штормов и ураганов. Миграции способствовало и то, что уровень моря снизился из-за роста антарктического ледяного щита на рубеже эоцена и олигоцена.

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