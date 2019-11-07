Открыт неизвестный предок человека

Международная группа ученых из Германии, Болгарии, Австралии и Канады обнаружила окаменелости ранее неизвестного вида примата, который жил 11,6 миллиона лет назад в миоцене. Находка раскрывает, каким мог быть последний общий предок обезьян и людей. Статья опубликована в журнале Nature.

Новый вид, от которого сохранились кости конечностей, был назван Danuvius guggenmosi. Это животное могло висеть на ветках, цепляясь передними лапами, однако в отличие от других обезьян, таких как гиббон или орангутан, оно обладало прямыми задними конечностями, которыми часто пользовалось для ходьбы. У примата также имелся большой палец, что указывает на то, что D.guggenmosi опирался на ступни, а не на костяшки пальцев.

Ранее ученые высказывали предположения, что двуногий гоминид произошел от четвероногого примата, который всегда опирался на всю нижнюю поверхность четырех лап, подобно современным зеленым мартышкам, или от более «гибкого» примата, похожего на шимпанзе и способного иногда передвигаться на двух конечностях. Однако у D.guggenmosi совершенно иной способ передвижения, сочетающий как древолазание, так и хождение на задних лапах.

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