Названа новая причина возникновения человека

Ученые Университета Буффало в США пришли к выводу, что употребление мяса и приготовление пищи способствовало эволюции человека. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По словам специалистов, специфический рацион питания древних людей привел к тому, что слюна Homo sapiens отличается от слюны других приматов. Она уникальна тем, что более водяниста и содержит специфическую смесь белков. В ходе исследования ученые сравнили белковый состав слюны людей и их ближайших эволюционных родственников — горилл и шимпанзе.

Оказалось, что человеческая слюна лучше расщепляет крахмал и способна модифицировать жиры. Она также характеризуется большим количеством амилазы (превращает крахмал в сахар), карбоангидразы 4, участвующей в восприятии вкуса и цинка-альфа-2-гликопротеина, способствующего метаболизму жира. При этом была выявлена нехватка латерина — белка, делающего слюну более пенистой.

Эти различия объясняются тем, что обезьяны употребляют больше клетчатки и долго пережевывают , в то время как люди готовят пищу, что облегчает пережевывание. Водянистая слюна лучше смачивает сухую пищу и облегчает глотание. Ученые также считают, что она обеспечивала оптимальную увлажненность полости рта в аридном климате и была важной для развития человеческой речи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!