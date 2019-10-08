Опровергнута популярная гипотеза об эволюции людей

Ученые Университета штата Юта (США) пришли к выводу, что эволюция человека происходила в экосистемах, которые сильно отличаются от современных. Таким образом они ставят под сомнение версию, что предки Homo sapiens жили в условиях, аналогичных африканскому экорегиону Серенгети. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали данные о более чем 200 современных сообществах млекопитающих в Африке и более 100 исчезнувших сообществах, которые существовали в последние семь миллионов лет в восточной части континента. Оказалось, что ранее 700 тысяч лет назад сообщества млекопитающих сильно отличались от тех, что живут сейчас. Например, они характеризовались наличием большого разнообразия растительноядной мегафауны (например, слоны), однако при этом преобладали не жвачные животные, как сейчас.

Древние животные потребляли большое количество растительности, что способствовало низкому распространению пожаров. Около одного миллиона лет назад сообщества стали больше напоминать современные. Возможно, это является результатом распространения пастбищ в сочетании с засушливым климатом. Это, в свою очередь, привело к увеличению численности жвачных животных.

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