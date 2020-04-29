Турист перенервничал из-за коронавируса и сбросил жену с балкона в Таиланде

Британский турист был арестован полицией Таиланда после того, как сбросил жену с балкона, объяснив это стрессом из-за коронавируса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в многоквартирном доме в провинции Районг на юге страны. Как рассказал 46-летний британец Дейв Митчелл (Dave Mitchel), в этот день он перенервничал, поскольку не может вернуться домой и ему приходится сидеть в апартаментах из-за режима самоизоляции.

По его словам, будучи в стрессовом состоянии, он поссорился супругой, после чего и произошел инцидент. Когда соседи пары заметили, что женщина упала с балкона, они вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов немедленно направили пострадавшую в больницу с серьезными травмами.

Как отметил майор полиции, во время задержания Митчелл был не в себе, и им пришлось подождать, пока он успокоится, чтобы начать расследование.

Ранее в апреле в Таиланде полиция обнаружила пару россиян, поселившихся в пещере в курортной провинции Краби. Туристы рассказали, что прилетели в страну два месяца назад и не смогли вернуться домой из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. В марте их ограбили неизвестные, похитив дрон, видеокамеру и личные вещи.

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