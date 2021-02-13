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Землетрясение в Японии оказалось афтершоком 2011 года

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EPA-EFE/JIJI PRESS JAPAN

Землетрясение, случившееся в Японии, оказалось афтершоком 2011 года, сообщил представитель национального метеорологического управления Японии, пишет ТАСС.

Минимум 20 человек пострадали в результате случившегося на северо-востоке страны. Местные власти занимаются сбором информации о пострадавших и возможных разрушениях. Генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като на экстренной пресс-конференции сообщил, что объявленное ранее предупреждение об угрозе цунами снято.

В результате землетрясения около 950 тысяч домов остались без света. Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю в этом же регионе могут произойти повторные мощные толчки.

Ранее сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 7,1. Эпицентр зафиксирован в районе префектуры Фукусима. В 2011 году примерно в этом же месте произошло землетрясение магнитудой 9,0, в результате которого погибли 18,4 тысяч человек, а также произошла авария на АЭС «Фукусима-1».

13 февраля землетрясении магнитудой 4,7 произошло также на западе Армении. Эпицентр толчков находился в 12 километрах к юго-востоку от Еревана. Очаг залегал на глубине 10 километров, сила подземных толчков составила шесть-семь баллов. В Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоц-Дзорской областях они были слабее — по три-четыре балла.

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