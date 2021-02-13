Появилось видео землетрясения в Армении

Камера в подъезде жилого дома зафиксировала землетрясение в Ереване. Видео опубликовал портал 24news.am на своем канале на YouTube.

Сообщается, что из-за паники, возникшей после землетрясения, пострадали три человека. По заверению специалистов, никакой угрозы их здоровью нет.

Служба «скорой помощи» пока не получала ни одного вызова, связанного с последствиями землетрясения.

Сейсмологи при этом насчитали 46 повторных толчков после сильного землетрясения, передает «Интерфакс». Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении, стратегические объекты не пострадали, метрополитен, АЭС работают в нормальном режиме.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,7 на западе Армении. Эпицентр толчков находился в 12 километрах к юго-востоку от Еревана. Очаг залегал на глубине 10 километров, сила подземных толчков составила шесть-семь баллов. В Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоц-Дзорской областях они были слабее — по три-четыре балла.