Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 100 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в Японии превысило 100 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Как отмечает РИА Новости, данные о пострадавших приводятся из префектур Мияги, Фукусима, Ибараки, Тотиги, Сайтама и Тиба. Всего пострадало 103 человека, 52 из них — в префектуре Фукусима. О смертельных случаях не сообщается.

По предварительным данным агентства, магнитуда землетрясения составила 7,3. Эпицентр зафиксирован в районе префектуры Фукусима. Генеральный секретарь кабинета министров страны Японии Кацунобу Като заявил, что без электричества остались около 950 тысяч домов. Он также предупредил, что в течение следующей недели возможно повторение подземных толчков.

В 2011 году примерно в этом же месте произошло землетрясение магнитудой 9,0, в результате которого погибли 18,4 тысяч человек, а также произошла авария на АЭС «Фукусима-1». Представитель национального метеорологического управления Японии заявил, что подземные толчки оказались афтершоком 2011 года.