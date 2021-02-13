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В результате землетрясения в Японии пострадали более 50 человек

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Фото: ISSEI KATO / Reuters

По меньшей мере более 50 человек пострадали в результате землетрясения, которое произошло в Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

На данный момент о жертвах стихии не сообщалось. В префектурах Мияги и Фукусима зафиксированы несколько пожаров. Генеральный секретарь кабинета министров страны Японии Кацунобу Като заявил, что без электричества остались около 950 тысяч домов. Он также предупредил, что в течение следующей недели возможно повторение подземных толчков.

По предварительным данным агентства, магнитуда землетрясения составила 7,3. Эпицентр зафиксирован в районе префектуры Фукусима.

В 2011 году примерно в этом же месте произошло землетрясение магнитудой 9,0, в результате которого погибли 18,4 тысяч человек, а также произошла авария на АЭС «Фукусима-1». Представитель национального метеорологического управления Японии заявил, что подземные толчки оказались афтершоком 2011 года.

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