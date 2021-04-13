Мир
 
Последние новости
Посольство России призвало Госдеп не стесняться произносить вслух имя Гагарина
Раскрыт способ предотвратить частую болезнь печени
Психолог назвал мешающие разбогатеть привычки
Беглов выступил за восстановление сгоревшей «Невской мануфактуры»
Порнозвезда раскрыла «темную сторону» профессии и рассказала о депрессии
Зеленский заявил о проверке Россией отношений Украины и Запада
Раскрыты способы продлить жизнь ноутбука
В Белоруссии задержали лидера оппозиционной партии
Бортпроводники назвали худшие случаи уборки самолета после пассажиров
Новости партнеров
Прослушать новость

Китай выразил протест Японии из-за решения слить воду с «Фукусимы» в океан

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

МИД КНР выразил протест Японии из-за решения слить в океан с аварийной АЭС «Фукусима-1» воду, очищенную от большинства опасных радиоактивных веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Китайские власти намерены обсудить этот вопрос с международным сообществом и, возможно, предпринять ряд контрмер.

«Подобные действия свидетельствуют о крайней безответственности, они наносят серьезный ущерб здоровью и ставят под угрозу безопасность населения соседних государств», — говорится в заявлении. Также в тексте уточняется, что односторонние действия японской стороны могут привести «к заражению радиацией вод Тихого океана и привести к генетическим нарушениям».

Ранее сообщалось, что власти Японии официально разрешили слить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Процесс подготовки к сбросу в океан воды займет примерно два года.

В 2011 году в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, в результате которого погибли более 18 тысяч человек, а также произошла авария на АЭС «Фукусима-1». Спустя десять лет, 13 февраля 2021 года, на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,1. Эпицентр был зафиксирован в районе префектуры Фукусима. Представитель национального метеорологического управления Японии заявил, что подземные толчки оказались афтершоком 2011 года. 14 февраля на АЭС в Фукусиме обнаружили утечку радиоактивной воды.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти Японии разрешили слить в океан воду с «Фукусимы»
«Биологическую Фукусиму» обнаружили в Южной Америке
США оказались на грани катастрофы из-за утечки радиоактивной воды