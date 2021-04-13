Власти Японии разрешили слить в океан воду с «Фукусимы»

Власти Японии официально разрешили слить в океан с аварийной АЭС «Фукусима-1» воду, очищенную от большинства опасных радиоактивных веществ. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное общественное телевидение.

По информации телеканала, правительство приняло решение на совещании глав заинтересованных министерств и ведомств во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой.

При этом процесс подготовки к сбросу в океан воды займет примерно два года. Планируется подготовить и проверить дополнительное оборудование, а также провести необходимые работы.

Сейчас в стальных баках на территории «Фукусимы-1» скопилось более 1,25 миллиона тонн воды, содержащей в себе изотопы трития, который не удается извлечь технически.

В конце марта на территории АЭС «Фукусима-1» в месте хранения радиоактивных отходов обнаружили гелеобразную массу, излучающую радиацию. В феврале в водах префектуры Фукусима в Японии впервые за два года выловили рыбу, зараженную радиацией.

В 2011 году в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, в результате которого погибли более 18 тысяч человек, а также произошла авария на АЭС «Фукусима-1». Спустя десять лет, 13 февраля 2021 года, на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение. Эпицентр был зафиксирован в районе префектуры Фукусима. Магнитуда землетрясения составила 7,1. Представитель национального метеорологического управления Японии заявил, что подземные толчки оказались афтершоком 2011 года. 14 февраля на АЭС в Фукусиме обнаружили утечку радиоактивной воды.