«Биологическую Фукусиму» обнаружили в Южной Америке

В Бразилии сейчас происходит «биологическая Фукусима» — так ситуацию с распространением коронавируса охарактеризовал врач, преподаватель Дьюкского университета Мигель Николелис. Об этом он заявил в разговоре с RT, его слова опубликованы в Telegram.

По словам специалиста, в южноамериканской стране можно обнаружить не только растущие по экспоненте показатели заболеваемости COVID-19, но и коллапс всей системы здравоохранения.

«В апреле впервые в истории Бразилии смертность, вероятно, превысит рождаемость. Сейчас нам следует ввести общенациональный локдаун», — заключил Николелис.

По его мнению, именно власти страны не приложили достаточно усилий, чтобы спасти людей. Врач считает, что они могли бы закупить десятки миллионов доз вакцин. Вместо этого в Бразилии прививают в 2-3 раза меньше людей, чем следует.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Бразилии зафиксировано более 13 миллионов случаев заражения коронавирусом. По уровню заболеваемости страна находится на втором месте в мире.

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