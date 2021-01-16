Наука и техника
 
Последние новости
В России выявили 24 092 новых случая заражения коронавирусом
Девушка Стаса Барецкого попала с шоуменом в ДТП и пробила головой лобовое стекло
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину и вызвали восхищение в сети
Певица Алена Апина рассказала о последних словах Грачевского
Россиянин рассказал о спасении туристов из горящего отеля на Занзибаре
Популярный зарядник для iPhone признали опасным
Актер Владимир Конкин переболел коронавирусом
Макгрегор заявил о наличии ответа для уничтожения Нурмагомедова
Новости партнеров
Прослушать новость

ВВС США раскрыли подробности «глубокого удара» по России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Wikipedia

В августе 2020 года Военно-воздушные силы (ВВС) США изучали возможные способы использования малозаметных стратегических бомбардировщиков, в частности, B-2 Spirit, для нанесения «глубокого удара по вражеской цели», вероятно, имеющей отношение к России или Китаю. Подробности состоявшихся и планируемых военных учений раскрывает The Drive.

Как рассказал американскому изданию майор 53-го крыла ВВС США Теодор Эллис, в августовском мероприятии, проходившем на авиабазе Энглин в штате Флорида, кроме B-2 Spirit были задействованы истребитель пятого поколения F-35 Lightning II и секретный малозаметный дрон RQ-170 Sentinel.

В ноябре, согласно офицеру, ВВС США отработали уничтожение объектов вражеской противовоздушной обороны (ПВО), что включало в себя, в частности, использование самолета EC-130H Compass Call и истребителя F-15E Strike Eagle, оснащенного системой Eagle Passive/Active Warning and Survivability System (EPAWSS).

Майор отметил, что в мае ВВС США доставят на Аляску модифицированный истребитель четвертого поколения F-15EX Advanced Eagle, с которым запланировано проведение эксплуатационных испытаний. Офицер добавил, что данный самолет разработан для решения задач «в самых сложных сценариях Индо-Тихоокеанского театра действий».

«Эти шаги имеют решающее значение для удержания ВВС США на переднем крае, когда речь заходит о соперничестве великой державы с Китаем», — заключает издание, отмечая, что в рамках учений Black Flag («Черный флаг») в «небоевых испытаниях» будут проверены известные и секретные возможности военной авиации.

В декабре 2020 года издание Defence Blog сообщило, что ВВС США на базе Энглин провели учения Emerald Flag («Изумрудный флаг»), в ходе которых отрабатывалось, в частности, уничтожение российской военной техники, например, зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 и танка Т-72.

В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области.

В августе 2018 года он же утверждал, что последние полтора года США активно собирают данные о российской военной технике и ее возможностях в Сирии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Black Flag Rises: New “Super Bowl Of Test Exercises” Pushes USAF’s Top Weapons To Their Limit
ВВС США «уничтожили» российские С-400, Су-34 и Т-72
США «раскрыли» военные секреты России в Сирии
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:04 2 декабря 2020
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.

«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»

Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
09:0212 января

Названы самые популярные 5G-смартфоны в России

07:0212 января

Раскрыто происхождение коронавируса SARS-CoV-2

03:4712 января

Потеря обоняния оказалась симптомом неизлечимой болезни

Наука и техника00:0112 января
Плакат Франтишека Паролека «Белое!»: чехословацкие легионеры «отбеливают» взятую под контроль Транссибирскую магистраль. 1918 год

«Оказались втянуты в российскую смуту»

Армия бывших пленных застряла в России и захватила полстраны. Она не боялась ни Ленина, ни Сталина
03:4512 января

Российский «Охотник» успешно отбомбился

03:1112 января

Ученые назвали облегчающий течение коронавируса фактор

00:3312 января

Ученые нашли способ вдвое сократить распространение коронавируса

Наука и техника00:06 1 ноября 2020

Один за всех

Тайные группировки, террористы и хакеры: ради чего играть в Watch Dogs: Legion?
00:2012 января

Предсказано появление 200-мегапиксельных камер в смартфонах

19:5511 января

Найден способ подавить вирусные инфекции

18:1811 января

Описана главная особенность iPhone 13

Россия
Роспотребнадзор разъяснил данные о 1500 мутациях коронавируса в России
«Все слышали, как ее убивают»
Россияне все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Почему полиция не может их защитить?
Под «Мостом глупости» в Санкт-Петербурге застряла 200-я «Газель»
«Его поддержали потомки Сталина»
 
Россиян предупредили о необходимости привиться после перенесенного COVID-19
«Настоящая снежная буря»
 
Мурашко призвал привитых от COVID-19 россиян носить маски
Все материалы
Мир
Pfizer сократит поставки вакцины от коронавируса в Европу
В Европе раскритиковали Навального за призывы к санкциям против России
Трампу объявили импичмент
Это вторая попытка отстранить президента от власти. Части Нацгвардии приведены в боевую готовность
Байдену посоветовали приостановить санкции против «Северного потока-2»
Перерождение демократии
Скандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и травля президента. Какой станет Америка после Трампа?
Конгрессмены стали покупать бронежилеты перед инаугурацией Байдена
Хайль Кришна
Как греческая писательница шпионила на Германию, приняла индуизм и объявила Гитлера воплощением бога
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
В России собрались запретить государству покупать банки
Опомнились
Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?
Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь
Сорвали покровы
Что будет с рублем, нефтью и ценами на еду в России в 2021 году
Назван лучший творог
Вспышка сверхновой
Как скажется на рынке Казахстана появление новой банковской группы
Акции Xiaomi рухнули после внесения компании в черный список США
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ заинтересовалась депутатом и его построенным подчиненными домом для тещи
Курс молодого террориста
В российской колонии много лет работала школа боевиков. Почему тюремщики закрывали на это глаза?
Смерть на обочине
Дерзкое нападение на инкассаторов в Крыму потрясло СССР. Прошло полвека, а виновных так и не нашли
Готовящегося к выходу на свободу вора в законе Тенго Потийского отдали под суд
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Российского дезертира-миллионера посадили на восемь лет
«Он кричал от боли, лежа в багажнике»
Украинский криминальный авторитет сбежал от СБУ в Россию. Но его похитили и скормили свиньям
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
В России признали поход на футбол уважительной причиной для ухода с работы
Катарина Витт«Меня называли сексом на коньках»
История немецкой фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Роднина упрекнула Плющенко в слабости
Красные рубят красных
Битва МЮ с «Ливерпулем» за первое место и лондонское дерби — интриги уик-энда в АПЛ
Окруженный моделями Роналдиньо появился в музыкальном клипе
Партнерский материал
Играют МЮ с «Ливерпулем», а победит… «Манчестер Сити»!
Необычный прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
Глава UFC назвал условие для боя Нурмагомедова с Сен-Пьером
Все материалы
Культура
К юбилею Мандельштама вышел клип с рукописью и цветными фотографиями поэта
Возвращая в реальность
Радиоактивные кошки, микробы и Линч: американка руками создает скульптуры, похожие на 3D-модели
Бывший солист группы «На-на» пообещал положить Бари Алибасова в могилу
Помирать — так с музыкой
Джаз, загробная жизнь и мудрость корпораций: о чем говорит новый мультфильм Pixar «Душа»
Бывшая жена Арми Хаммера отреагировала на его переписки про БДСМ и каннибализм
Какая женщина
Лассо правды, нефтяная игла и Трамп диетический: каким получился первый блокбастер 2021 года
Звезда «Универа» оправдал отказ от выплаты алиментов
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Комаровский назвал причины срочно обратиться к врачу при боли в животе
Трамп лишился миллионов подписчиков в соцсетях
Президент США навсегда потерял аккаунт в Twitter. Его страницы в YouTube и Instagram заморожены
Оценена вероятность удаления Telegram из популярных магазинов приложений
«Реклама стала умнее нас»
 
Глава Минцифры заразился коронавирусом
«Страшное дело, что происходит»
Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
Арестованный в Южном Судане Варламов показал свою «VIP-камеру»
Все материалы
Ценности
Эльза ХоскРаздевайтесь дома
Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Елена Изергина«Дверь распахивается, и входит Гагарин. Я взяла его под руку»
Как советская модель в одиночку показала наряды Славы Зайцева в Париже и стала музой Валентина Гафта
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
«Стриптизерши в костюмах монашек расхаживали по резиденции»
Как Сильвио Берлускони скупает роскошные виллы, меняет молодых любовниц и мастерски избегает тюрьмы
Все материалы
Путешествия
Назван самый необычный памятник в России
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Россияне раскрыли секреты планирования отпуска при пандемии коронавируса
Там, где всегда мороз
Жуткий холод, миражи и барбекю во льдах: чем туристу заняться в самых холодных местах на планете?
Российская стюардесса развеяла предрассудки о туалете на борту самолета
«Мы молились, чтобы просто выбраться оттуда»
В каких необычных местах россияне отмечали Новый год?
Названа самая опасная зона для заражения COVID-19 в аэропорту
Все материалы
Из жизни
Профессиональный бездельник заработал 21 миллион рублей за два с половиной года
Женщина нашла насекомое размером с ладонь во время уборки дома и ужаснулась
Пацанка Джо
История жизни королевы тропического острова, любовницы Марлен Дитрих и самой быстрой женщины на воде
Женщина похудела на 54 килограмма из страха лишиться зубов
«Я вырвала сына из пасти леопарда»
Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
Мужчина выбросил жесткий диск с биткоинами на 23 миллиарда рублей
Великое похищение
Перестрелки, погони и малярия: как лучшие шпионы мира гонялись за птичьими перьями
Все материалы
Имя первого российского автомобиля досталось китайскому электрокару
Rolls-Royce Ghost: приведение с мотором
Видео: это начальная модель Rolls-Royce — и она стоит 37 миллионов рублей
В России идеальный ВАЗ-2106 оценили в четыре миллиона рублей
Бестселлеры провального года: 25 любимых автомобилей россиян
Итоги продаж новых легковых машин на российском рынке за 12 месяцев
Kia рассказала, когда представят новый Sportage
Они были первыми: с каких моделей началась история автомобильных марок
Избранное на Моторе. Вспоминаем первые шаги сегодняшних автогигантов
Новый Nissan Qashqai получит 190-сильную версию без коробки передач
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Россиянам назвали неожиданный ингредиент для оливье
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Путин повысил возраст молодежи
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Россиян предупредили о смертельной опасности способа замедлить опьянение
Все материалы