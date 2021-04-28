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США призвали союзников отказаться от покупки российского оружия

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Leah Millis / Reuters

США призвали Турцию и других своих зарубежных союзников и партнеров отказаться от дальнейших закупок у России оружия и военной техники. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Госсекретарь предупредил, что такие сделки с Москвой могут попасть под действие односторонних американских санкций. «И это отдельно и в дополнение к санкциям, которые [ранее] уже были введены», — пояснил Блинкен.

Он отметил, что Вашингтон ясно излагает Анкаре свои взгляды на ситуацию вокруг покупки российских ракетных комплексов С-400. «Мы также действуем очень ясно, прямолинейно и последовательно, призывая Турцию отказаться от системы С-400», — сказал госсекретарь.

В начале апреля США ввели санкции против Турции за связи с оборонным экспортом России. Под действие ограничительных мер попали турецкое управление по оборонной индустрии SSB и четыре чиновника, включая главу данного ведомства Исмаила Демира. Отмечается, что санкции были введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

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