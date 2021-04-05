Мир
 
Последние новости
США попросили Россию объяснить перемещение войск у границ Украины
Одиночество назвали одним из главных последствий пандемии для россиян
Россияне массово пошли к психологам
Зеленский и Джонсон обсудили перемещение российских войск у границ Украины
В США обнаружили штамм коронавируса с двойной мутацией
На российском курорте разбили автомобиль за 20 миллионов рублей
В ДНР сообщили о столкновении с украинскими военными
Кравчук прокомментировал передвижение украинских войск в Донбассе
Украинский солдат покончил с собой на боевом посту
Новости партнеров
Прослушать новость

США ввели санкции против Турции за связи с оборонным экспортом России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Vitaly Nevar / Reuters

США ввели санкции против Турции за связи с оборонным экспортом России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомление в Федеральном регистре США.

Под действие ограничительных мер попали турецкое управление по оборонной индустрии SSB и четыре чиновника, включая главу данного ведомства Исмаила Демира. Отмечается, что санкции были введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Также в документе не упоминаются российские ракетные комплексы С-400, за покупку которых Вашингтон неоднократно угрожал Турции санкциями.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США призвали Турцию отказаться от российских С-400
В США появление Су-57 в Турции назвали кошмаром НАТО
Турция предупредила США о последствиях давления из-за С-400