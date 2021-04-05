США ввели санкции против Турции за связи с оборонным экспортом России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомление в Федеральном регистре США.

Под действие ограничительных мер попали турецкое управление по оборонной индустрии SSB и четыре чиновника, включая главу данного ведомства Исмаила Демира. Отмечается, что санкции были введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Также в документе не упоминаются российские ракетные комплексы С-400, за покупку которых Вашингтон неоднократно угрожал Турции санкциями.