ВВС США «напряглись» из-за ВКС России

Перехват рекордного количества самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России у западного побережья Северной Америки «напряг» подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) США, передает Air Force Times заявление генерал-лейтенанта Дэвида Крамма из Объединенной базы Эльмендорф — Ричардсон, расположенной в Анкоридже (Аляска).
По его словам, в ВВС США наблюдают рост военной активности России в Арктике. «В прошлом году мы перехватили более 60 самолетов [ВКС России]», — сказал генерал-лейтенант.
Издание, ссылаясь на данные Anchorage Daily News за 2015 год, сообщает, что ранее ВВС США замечали «в среднем около 10 вторжений российских самолетов в год», прежде всего стратегических бомбардировщиков Ту-95, а также противолодочных и разведывательных самолетов. «Несмотря на то, что наши подразделения испытывают нагрузку, я скажу вам, что они справляются с этим очень и очень эффективно», — заверил Крамм.
Военачальник отметил, что на перехват российских самолетов направляются, в частности, истребители пятого поколения F-22 Raptor.
В январе американское издание The Drive написало, что в августе 2020 года ВВС США изучали возможные способы использования малозаметных стратегических бомбардировщиков, в частности B-2 Spirit, для нанесения «глубокого удара по вражеской цели», вероятно, имеющей отношение к России или Китаю.