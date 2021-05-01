Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией

США и их союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Россией. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен написал в своем Twitter-аккаунте.

Блинкен отметил, что Москва должна выполнять свои международные обязательства. Он добавил, что Соединенные Штаты осуждают введенные Россией санкции против чиновников Евросоюза. По словам Блинкена, это «еще одна попытка Москвы запугать критиков».

Ранее 30 апреля Россия запретила въезд на свою территорию восьмерым гражданам Евросоюза и представителям европейских структур, в их числе оказался председатель Европарламента Давид Сассоли. Кроме того, главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с санкциями против России.

Указанные меры стали ответом на санкции Евросоюза, введенные европейской стороной ранее.