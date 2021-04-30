Россия запретила въезд председателю Европарламента

Россия запретила въезд на свою территорию восьмерым гражданам Евросоюза и представителям европейских структур. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В черный список попали председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, зампредседателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах, член делегации Франции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Жак Мэр. Под санкциями оказалась и Оса Скотт — глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции.

Кроме того, под ограничения попали граждане прибалтийских стран. Запрет на въезд распространили на главу Языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска, председателя Национального совета Латвии Иварса Аболиньша и директора Центра государственного языка Латвии Мариса Балтиньша.

Указывается, что меры приняты в ответ на ограничения, введенные европейской стороной против шестерых россиян 2 и 22 марта. МИД подчеркивает, что подобные ограничения ЕС нелегитимны.

Ранее стало известно, что дипломат из российского черного списка Викторя Нуланд стала заместителем госсекретаря США.

22 марта Евросоюз утвердил санкции против 11 человек, включая граждан России, Китая и Ливии, за нарушения прав человека.

2 марта ЕС ввел санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). В частности, в санкционный список попали председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, также они не смогут хранить средства в банках стран ЕС.