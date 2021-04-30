В Германии рассказали о «ведущих к голоду и разрухе» санкциях против России

Депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя резолюцию Европарламента о мерах в отношении России, объяснил, кому выгодны санкции против Москвы. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «360».

По его словам, отключение России от системы платежей SWIFT и запрет на строительство газопровода «Северный поток-2» никому не выгодны, кроме третьей стороны, которая желает посеять хаос, разруху и голод. При этом депутат добавил, что Европарламент не обладает полномочиями принимать подобные решения. Он отметил, что это лишь искусственный инструмент, используемый в попытке показать свою значимость.

Ранее в Госдуме рассказали о последствиях отказа от газопровода «Северный поток-2» для Евросоюза. Депутат Руслан Бальбек, комментируя резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию данной инициативы, заявил, что прежде всего при таком развитии событий пострадают простые граждане ЕС. По его словам, европейские избиратели с недоумением наблюдают за действиями своих политиков и не понимают, почему они должны из своего кармана оплачивать чьи-то политические игры.

Депутаты Евросоюза приняли резолюцию, регламентирующую меры в отношении России в случае ее конфликта с Украиной, 29 апреля. Согласно документу, в случае начала военных действий Евросоюз обязуется остановить импорт нефти и газа из РФ, отключить Россию от платежной системы SWIFT, заморозить европейские активы представителей российской власти и олигархов и запретить им въезд на территорию стран ЕС. Также причастные к военным преступлениям на Украине официальные лица России должны будут предстать перед международным судом.