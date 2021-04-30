В Госдуме рассказали о последствиях отказа от «Северного потока-2» для Евросоюза

В Госдуме рассказали о последствиях отказа от газопровода «Северный поток-2» для Евросоюза. Об этом заявил депутат Руслан Бальбек в беседе с RT.

Бальбек, комментируя резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию данной инициативы, заявил, что прежде всего при таком развитии событий пострадают простые граждане Европейского союза (ЕС). По его словам, европейские избиратели с недоумением наблюдают за действиями своих политиков и не поминают, почему они должны из своего кармана оплачивать чьи-то политические игры.

Депутаты Евросоюза приняли резолюцию, регламентирующую меры в отношении России в случае ее конфликта с Украиной, 29 апреля. Согласно резолюции, в случае начала военных действий Евросоюз обязуется остановить импорт нефти и газа из РФ, отключить Россию от платежной системы SWIFT, заморозить европейские активы представителей российской власти и олигархов и запретить им въезд на территорию стран ЕС. Также причастные к военным преступлениям на Украине официальные лица России должны будут предстать перед международным судом.