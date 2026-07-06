Угнавший паровоз из российской колонии сделал невнятное заявление о статусе вора в законе

«ПраймКрайм»: Вор в законе Вятлаг заявил МВД РФ, что не имеет отношения к преступной среде

Неоднократно судимый 58-летний уроженец Электростали Сергей Резников (Васин), известный в криминальном мире как вор в законе Вятлаг, сделал официальное заявление сотрудникам Московского уголовного розыска относительно своего статуса. Видео с ним публикует «ПраймКрайм».

На кадрах виден мужчина, который говорит, что не является криминальным авторитетом, не имеет отношения к преступной среде. Он невнятно отверг свою принадлежность к ворам в законе.

Вятлаг, прославившийся в криминальном мире дерзким побегом из российской колонии на угнанном паровозе, последовал примеру старшего товарища из Люберец Олега Мухаметшина, известного как вор в законе Муха, который добровольно сложил с себя статус.

Вятлаг был коронован в 2003 году. Он занял сторону лидера преступного мира Деда Хасана и в его интересах активно содействовал раскоронованию уральских воров Каро, Трофы и Ганса. Позже Вятлаг перешел в стан сторонников клана Ониани-Джангвеладзе, за что по указанию Деда Хасана был разжалован из воров.

Вятлаг из воровского движения ушел в байкерское. Летом 2022 года сотрудники уголовного розыска задержали его в Москве за управление мотоциклом Harley Davidson FLT RXSE 2019 года выпуска с поддельными номерами. Вор в законе имитировал обморок при задержании, но позже его отпустили.

В 2023 году он впервые за свою воровскую карьеру был привлечен к уголовной ответственности за хранение наркотиков и, просидев несколько месяцев в СИЗО, отделался условным сроком.