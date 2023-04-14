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19:35, 14 апреля 2023Силовые структуры

Вор в законе Вятлаг попался в Подмосковье с наркотиком

В Одинцово силовики задержали вора в законе Вятлага с мефедроном, возбуждено дело
СюжетВоры в законе:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Подмосковье правоохранительные органы задержали вора в законе Сергея Вятлага с наркотиком. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Авторитета взяли в Одинцово с четырьмя граммами мефедрона. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Вятлаг прославился в криминальном мире побегом из колонии на паровозе. Летом 2022 года сотрудники уголовного розыска задержали его в Москве за управление мотоциклом Harley Davidson FLT RXSE 2019 года выпуска с поддельными номерами. Вор в законе имитировал обморок при задержании, но это ему не помогло.

Вятлага короновали в 2003 году, но он не принадлежит ни к какому преступному сообществу. Он был четырежды судим по пяти статьям советского Уголовного кодекса, в общей сложности отсидел более 16 лет за убийство, угон и кражи, а позже — и за попытку побега с производственной территории колонии на паровозе.

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Любовь Ширижик
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