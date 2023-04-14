Вор в законе Вятлаг попался в Подмосковье с наркотиком
В Подмосковье правоохранительные органы задержали вора в законе Сергея Вятлага с наркотиком. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Авторитета взяли в Одинцово с четырьмя граммами мефедрона. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.
Вятлаг прославился в криминальном мире побегом из колонии на паровозе. Летом 2022 года сотрудники уголовного розыска задержали его в Москве за управление мотоциклом Harley Davidson FLT RXSE 2019 года выпуска с поддельными номерами. Вор в законе имитировал обморок при задержании, но это ему не помогло.
Вятлага короновали в 2003 году, но он не принадлежит ни к какому преступному сообществу. Он был четырежды судим по пяти статьям советского Уголовного кодекса, в общей сложности отсидел более 16 лет за убийство, угон и кражи, а позже — и за попытку побега с производственной территории колонии на паровозе.