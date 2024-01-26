Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:08, 26 января 2024Силовые структуры

Пойманный с мефедроном вор в законе Вятлаг отделался условным сроком

В Подмосковье суд дал условный срок вору в законе Вятлагу за мефедрон

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Одинцовский городской суд приговорил к трем годам условно вора в законе 55-летнего Сергея Васина, известного в криминальных кругах как Вятлаг. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Авторитет был задержан в Одинцово сотрудниками уголовного розыска 13 апреля 2023 года с 4,5 грамма мефедрона.

Вятлаг прославился в криминальном мире побегом из колонии на паровозе. Его короновали в 2003 году, но он не принадлежит ни к одному преступному сообществу. Он был четырежды судим по пяти статьям советского Уголовного кодекса, в общей сложности отсидел более 16 лет за особо тяжкие преступления.

Летом 2022 года сотрудники уголовного розыска задержали его в Москве за управление мотоциклом Harley Davidson FLT RXSE 2019 года выпуска с поддельными номерами. Вор в законе имитировал обморок при задержании, но позже его отпустили.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Москву вернулись россияне, выжившие в авиакатастрофе в Афганистане. Что пилот рассказал о миллионе долларов на борту?

      Авто с российскими туристами перевернулось в Таиланде

      Обнаружены старейшие многоклеточные организмы

      Россиян предупредили об опасности популярного приложения

      Китай попросил Иран сдержать атаки хуситов в Красном море

      В ООН назвали число беженцев с Украины

      В Белгороде заявили о планах создать мемориал в память об обстреле под Новый год

      Посол США в Венгрии обвинил Орбана в пророссийской политике

      На Украине выразили уверенность в поддержке большинства американцев

      В детских садах Литвы начнут бороться с русским языком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше