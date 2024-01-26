Пойманный с мефедроном вор в законе Вятлаг отделался условным сроком

В Подмосковье суд дал условный срок вору в законе Вятлагу за мефедрон

Одинцовский городской суд приговорил к трем годам условно вора в законе 55-летнего Сергея Васина, известного в криминальных кругах как Вятлаг. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Авторитет был задержан в Одинцово сотрудниками уголовного розыска 13 апреля 2023 года с 4,5 грамма мефедрона.

Вятлаг прославился в криминальном мире побегом из колонии на паровозе. Его короновали в 2003 году, но он не принадлежит ни к одному преступному сообществу. Он был четырежды судим по пяти статьям советского Уголовного кодекса, в общей сложности отсидел более 16 лет за особо тяжкие преступления.

Летом 2022 года сотрудники уголовного розыска задержали его в Москве за управление мотоциклом Harley Davidson FLT RXSE 2019 года выпуска с поддельными номерами. Вор в законе имитировал обморок при задержании, но позже его отпустили.