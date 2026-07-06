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17:22, 6 июля 2026Путешествия

Россиянам назвали бюджетную африканскую альтернативу Мальдивам

Турэксперт Ансталь: Российские туристы все чаще выбирают Кабо-Верде
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sopotnicki / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы стали чаще выбирать Кабо-Верде вместо Мальдив и Сейшельских островов, особенно на фоне чемпионата мира по футболу, в котором отметилась сборная этой страны. Об этом рассказала Life.ru турэксперт Наталия Ансталь.

«Во-первых, это доступная по цене альтернатива Мальдивам и Сейшелам. Во-вторых, здесь привлекает сочетание европейского сервиса и аутентичной африканской атмосферы», — объяснила ситуацию на туристическом рынке специалист.

Ансталь отметила, что в Кабо-Верде есть курорты по системе «все включено», а сама страна считается одной из самых безопасных в Африке.

«Кроме того, долгое время острова были колонией Португалии, поэтому местная культура, инфраструктура и менталитет ближе к европейским порядкам», — добавила она.

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Главной фишкой архипелага эксперт назвала действующий вулкан Фогу, а среди других интересных мест перечислила пляжи и соляную шахту на острове Сал, зеленый остров Сан-Томе, а также город Минделу — культурную столицу Кабо-Верде.

Турэксперт посоветовала путешественникам в качестве развлечений на архипелаге дайвинг, кайтсерфинг и спортивную рыбалку.

«Вулканическое происхождение островов создало красивый подводный рельеф: гроты, пещеры, затонувшие корабли», — пояснила она.

По словам Ансталь, стартовая цена на двоих на 7–10 дней начинается от 350 000 рублей. Но все зависит от перелета, потому что прямых рейсов из России туда пока нет.

Ранее было названо одно из лучших направлений Азии по соотношению качества отдыха и бюджета.

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