По Петербургу прошелся смерч и попал на видео

Жители Санкт-Петербурга заметили смерч

Жители Санкт-Петербурга заметили смерч. Кадрами очевидцев с редким природным явлением поделилась «Фонтанка» в Telegram-канале.

Видео снято на улице Орджоникидзе в Московском районе города. Также читатели поделились кадрами с Васильевского острова. Кроме того, сообщается, что явление наблюдалось над Финским заливом.

По словам главного специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, если основание вихря соединяется с землей, то это смерч, если нет, то «облако-хобот». На большинстве сделанных очевидцами кадров основание у вихря с поверхностью земли не соединяется.

Синоптики прогнозировали в Санкт-Петербурге в понедельник, 6 июля, ливни, грозы и порывистый ветер придут сегодня в Петербург. Такая погода обусловлена пришедшим в регион циклоном «Аусинья».

Ранее жителей Москвы предупредили, что ближайшую неделю их ждут ежедневные дожди.

