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17:28, 6 июля 2026Россия

В России рассказали о последствиях хранения урановых боеприпасов для Украины

Депутат Журавлев: Хранение урановых боеприпасов на Украине может привести к катастрофе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Хранение урановых боеприпасов на Украине может привести к катастрофе и сделать земли непригодными для жизни на десятилетия. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Детонация подобных боеприпасов в жилом районе — это катастрофа с долгосрочными последствиями. Обедненный уран — это не только слаборадиоактивный, но и крайне токсичный тяжелый металл», — сказал он.

По словам парламентария, при взрыве подобных боеприпасов образуется облако урановой пыли и токсичных оксидов, которое разносится ветром и заражает окружающую среду. У вдыхающих эту пыль людей могут развиться тяжелое поражение печени и почек, а также онкологические заболевания.

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«В случае дальнейшей детонации последствия коснутся не только Киева, но и могут привести к заражению обширных территорий, делая их непригодными для жизни на десятилетия», — заключил парламентарий.

В ночь на 6 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам ВПК, а также топливно-энергетической инфраструктуре в Киеве и Киевской области. Затем стало известно, что из пригорода столицы Украины эвакуировали 600 человек. По предварительным данным, среди жилого района ВСУ хранили урановые боеприпасы.

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