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17:31, 6 июля 2026Россия

Черный столб дыма заметили после удара ВСУ по нефтезаводу в 2500 километрах от границы

Жители атакованного ВСУ Омска заявили о столбе черного дыма после удара по НПЗ
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Жители Омска заметили столб черного дыма после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в регионе, который расположен в 2500 километрах от границы. Об этом сообщает портал NGS55.

По словам жителей попавшего под удар беспилотников города, столб дыма поднялся высоко вверх в центре Омска, около остановки «Дом Туриста» и улицы Ленина.

Также столб черного дыма заметили на проспекте Мира. Очевидцы рассказали, что его хорошо видно из разных районов города.

ВСУ атаковали НПЗ в Омской области 6 июля. По предварительным данным, никто не пострадал. Очевидцы выложили кадры атаки на регион — на них видно, как дроны, предположительно, летят над Омском.

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