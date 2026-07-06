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17:25, 6 июля 2026Наука и техника

Корабль «Неустрашимый» прикрыли от дронов «Пероедом»

Корабль «Неустрашимый» Балтийского флота получил систему РЭБ «Пероед-М»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mil.ru / Wikimedia

Сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота прикрыли от дронов системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Пероед-М». На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военная хроника».

Корабль проекта 11540 с «Пероедом» заметили в море. Он получил минимум две турели РЭБ. Система «Пероед-М» сочетает в себе комплекс обнаружения и подавления дронов.

Турели «Пероед» из состава комплекса «Репейник» обеспечивают противодействие дронам первого и второго классов. Излучатели ставят помехи в диапазонах, которые используют беспилотники.

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Корабли проекта 11540 предназначены для охоты за подлодками противника. «Неустрашимый» получил противолодочный ракетно-торпедный комплекс «Водопад-НК».

В июле стало известно, что российский комплекс РЭБ «Поле-31» сможет подавлять спутниковую навигацию беспилотников на расстоянии не менее двух километров.

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