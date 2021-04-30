В посольстве США отметили необходимость «периода детокса» в отношениях с Россией

Пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Ребекка Росс в соцсетях отреагировала на слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, заявившего, что Россия предлагала Соединенным Штатам «обнулить» дипломатический конфликт между государствами. Ее слова передает РИА Новости.

«Нам точно нужен период детокса», — написала политик, комментируя цитату главы российского МИД.

Ранее Лавров заявил, что Москва предлагала Вашингтону «обнулить» дипломатический конфликт, начатый при правлении президента США Барака Обамы. По словам политика, если бы улучшение отношений зависело бы только от России, то конфликт был бы давно исчерпан.

Обострение российско-американских отношений началось в марте после резкого заявления нынешнего президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Документ затронул более 30 физически и юридических лиц. Среди оснований для введения санкций указываются враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США и в других иностранных государствах.

В ответ МИД РФ создал список ограничений против США, которые в большинстве своем коснулись американских дипломатов, и опубликовал черный список американских чиновников, которым запретили въезд на российскую территорию.