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ЕС утвердил санкции против россиян

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Фото: Globallookpress.com

Совет министров иностранных дел ЕС утвердил санкции против 11 человек, включая граждан России, Китая и Ливии, за нарушения прав человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Имена россиян, которых коснутся новые ограничения, не называются.

Ранее в марте сообщалось, что Евросоюз расширит санкции за нарушения прав человека, они коснутся ряда стран, в том числе будут введены против лиц из России. Ожидалось, что в новый список причастных к нарушениям человеческих прав войдут граждане Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана.

В начале марта стало известно о том, что власти США и Великобритании готовят новые санкции в отношении России. По данным Bloomberg, меры могут включать в себя внесение в санкционный список российских бизнесменов, до сих пор в нем не фигурировавших. В Кремле подтвердили, что готовятся к таким действиям Запада.

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