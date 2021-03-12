В ЕС согласовали новые санкции против России

Евросоюз расширит санкции за нарушения прав человека, они коснутся ряда стран, в том числе будут введены против лиц из России. Об этом сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе.

«Санкции, принятые 2 марта, были первыми, но не последними в рамках глобального режима за нарушения в области прав человека. Совет ЕС работает над включением новых фигурантов в рамках этого режима санкций, которые будут утверждены так скоро, как это возможно», — сказал собеседник агентства.

Подробностей источник не сообщил: он не стал комментировать прозвучавшие ранее сообщения о том, что в новый список причастных к нарушениям человеческих прав войдут граждане Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана. Об этом писали СМИ 11 марта.

В начале марта стало известно о том, что власти США и Великобритании готовят новые санкции в отношении России. По данным Bloomberg, меры могут включать в себя внесение в санкционный список российских бизнесменов, до сих пор в нем не фигурировавших. В Кремле подтвердили, что готовятся к таким действиям Запада. На фоне этой информации закономерно обвалился курс рубля.