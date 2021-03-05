Кремль начал готовиться к новым санкциям США

В Кремле начали готовиться к новым санкциям США, власти прорабатывают сценарии защиты на случай очередных ограничений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Идеи ввести американские санкции против российских бизнесменов в Кремле считают безумными и надеются, что они не будут реализованы. «Еще никто не ввел санкции против российских бизнесменов, и мы, конечно, надеемся, что, скажем так, подобные безумные позывы останутся только на страницах СМИ и не найдут, скажем так, живительной почвы в американском официальном истеблишменте», — сказал Песков и призвал дождаться развития событий.

Одновременно Песков уточнил, что власти учитывают угрозу введения новых санкций и думают о плане ответных действий. «Конечно же, в России понимают это, учитывают это. И прорабатывают различные сценарии с тем, чтобы наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в марте стало известно о готовящихся властями США и Великобритании новых санкциях в отношении России. По данным Bloomberg, новые меры могут включать в себя внесение в санкционный список российских бизнесменов, до сих пор в нем не фигурировавших. На фоне этой информации закономерно обвалился курс рубля. На вечерних и ночных торгах на внебиржевом рынке форекс российская национальная валюта слабела по отношению к доллару — с 73,9 до 74,9 рубля за доллар, к утру пятницы, 5 марта, ргоссийская валюта смогла немного отыграть падение.

Также не исключено, что ограничения поставят под угрозу российский госдолг. Уже в июне Вашингтон может ввести запрет на кредитование госструктур страны-нарушителя американскими банками, то есть полностью запретить работу с российским госдолгом.