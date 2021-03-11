Путин объяснил санкции против России самим фактом ее существования

Президент России Владимир Путин объяснил введение Западом санкций против России самим фактом ее существования. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 11 марта.

По его словам, политически мотивированные ограничения вводятся только за то, что «мы существуем, и за то, что проявляем способность защищать свои национальные интересы».

Глава государства подчеркнул, что важным итогом санкций стало создание конкурентных условий для ведения бизнеса внутри страны.

В декабре прошлого года, комментируя очередной антироссийский санкционный пакет, Путин рассказал, что его друзья и соратники уже обижаются на страны Запада, когда те не вводят против них санкции.

2 марта ЕС ввел санкции в отношении высокопоставленных российских силовиков из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). В частности, в санкционный список попали председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, также они не смогут хранить средства в банках стран ЕС.

В тот же день США ввели ограничительные меры в отношении семи высокопоставленных россиян. Среди них — директор ФСБ, генпрокурор , глава ФСИН, заместители министра обороны. Помимо них, под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Кремль счел произошедшее вмешательством во внутренние дела РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что для подобных действий у США и Евросоюза не было никаких оснований.