Дипломат из российского черного списка стала заместителем госсекретаря США

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим делам. В ближайшее время она будет приведена к присяге. Об этом сообщает ТАСС.

В мае 2019 года Нуланд было отказано в российской визе. Тогда в МИД России объяснили, что дипломат входит в черный список, составленный российскими властями в ответ на санкции США.

Новый заместитель госсекретаря США с 2013 по 2017 год курировала в администрации президента Барака Обамы вопросы, связанные с постсоветским пространством. Она широко известна благодаря тому, что во время протестов в 2014 году была одной из западных дипломатов, которые публично поддержали митингующих. Так, она провела встречу с участниками демонстрации, во время которой раздавала печенье.

Ранее сенат утвердил бывшего посла в России Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Верхняя палата конгресса единогласно приняла решение о назначении Бернса, который возглавлял представительство США в Москве с 2005 по 2008 год.