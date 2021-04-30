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Дипломат из российского черного списка стала заместителем госсекретаря США

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Виктория Нуланд
Виктория Нуланд
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим делам. В ближайшее время она будет приведена к присяге. Об этом сообщает ТАСС.

В мае 2019 года Нуланд было отказано в российской визе. Тогда в МИД России объяснили, что дипломат входит в черный список, составленный российскими властями в ответ на санкции США.

Новый заместитель госсекретаря США с 2013 по 2017 год курировала в администрации президента Барака Обамы вопросы, связанные с постсоветским пространством. Она широко известна благодаря тому, что во время протестов в 2014 году была одной из западных дипломатов, которые публично поддержали митингующих. Так, она провела встречу с участниками демонстрации, во время которой раздавала печенье.

Ранее сенат утвердил бывшего посла в России Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Верхняя палата конгресса единогласно приняла решение о назначении Бернса, который возглавлял представительство США в Москве с 2005 по 2008 год.

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