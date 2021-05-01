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В Германии сочли необоснованными санкции России против чиновников ЕС

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Фото: ANNEGRET HILSE / Reuters

Правительство ФРГ считает необоснованным введенные Россией ограничения в отношении восьми граждан Евросоюза и представителей европейских структур. Об этом говорится в заявлении МИД Германии, сообщает ТАСС.

«Меры, принятые Российской Федерацией, в отличие от мер, введенных ЕС в марте против российских чиновников за серьезные нарушения прав человека, необоснованны с точки зрения содержания. Они способствуют продолжению излишней эскалации в отношениях с Россией», — отметили в министерстве.

Ранее 30 апреля Россия запретила въезд на свою территорию восьмерым гражданам Евросоюза и представителям европейских структур, в их числе оказался председатель Европарламента Давид Сассоли. Кроме того, главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с санкциями против России.

Указанные меры стали ответом на санкции Евросоюза, введенные европейской стороной ранее.

2 марта ЕС ввел ограничения в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). 22 марта Брюссель ввел санкции против 11 человек, в том числе граждан России, Китая и Ливии, за нарушения прав человека.

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