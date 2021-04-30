В МИД России назвали истинную цель санкций ЕС

Истинная цель санкционных мер Евросоюза заключается в сдерживании развития России. Об этом сообщается в опубликованном заявлении Министерства иностранных дел (МИД) России.

В ведомстве отметили, что ЕС пытается навязать «однобокую» концепцию миропорядка, основанную исключительно на принципах, подрывающих международное право. В частности, подчеркнули в МИД, Евросоюз решительно бросает вызов России и ее самостоятельности в решении внешних и внутренних политических вопросов.

«Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Россия запретила въезд на свою территорию восьмерым гражданам Евросоюза и представителям европейских структур, в их числе оказался председатель Европарламента Давид Сассоли.

Указанные меры стали ответом на санкции Евросоюза, введенные европейской стороной ранее.

В частности, 2 марта ЕС ввел ограничения в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). А 22 марта Брюссель ввел санкции против 11 человек, в том числе граждан России, Китая и Ливии, за нарушения прав человека.