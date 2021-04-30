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ЕС допустил принятие ответных мер на санкции России

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Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Давид Сассоли осудили введенные Россией ограничения в отношении восьмерых граждан Евросоюза и представителей европейских структур. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что решение российских властей является неприемлемым и юридически необоснованным и демонстрирует то, «как Москва выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений». В заявлении говорится, что ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение России.

Ранее 30 апреля Россия запретила въезд на свою территорию восьмерым гражданам Евросоюза и представителям европейских структур, в их числе оказался председатель Европарламента Давид Сассоли. Кроме того, главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с санкциями против России.

Указанные меры стали ответом на санкции Евросоюза, введенные европейской стороной ранее.

2 марта ЕС ввел ограничения в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). 22 марта Брюссель ввел санкции против 11 человек, в том числе граждан России, Китая и Ливии, за нарушения прав человека.

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