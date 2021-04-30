Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила вызов дипломата ЕС в МИД России. Ее комментарий опубликован в пятницу, 30 апреля, на сайте ведомства.

В тексте сказано, что главе Представительства ЕС в России Маркусу Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с санкциями против России.

«Главе Представительства ЕС было заявлено, что односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются нами как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами. Оставляем за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода», — уточняется в заявлении.

Ранее 30 апреля Россия запретила въезд на свою территорию восьмерым гражданам Евросоюза и представителям европейских структур, в их числе оказался председатель Европарламента Давид Сассоли.

Указанные меры стали ответом на санкции Евросоюза, введенные европейской стороной ранее.

В частности, 2 марта ЕС ввел ограничения в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). А 22 марта Брюссель ввел санкции против 11 человек, в том числе граждан России, Китая и Ливии, за нарушения прав человека.