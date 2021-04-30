Председатель Европарламента ответил на санкции России цитатой Толстого

Председатель Европарламента (ЕП) Давид Мария Сассоли, которому был запрещен въезд на территорию России, заявил, что российские санкции не заставят ЕП замолчать. Он рассказал об этом на своей странице в Twitter.

«Никакие санкции или угрозы не заставят Европарламент и меня перестать защищать права человека, свободу и демократию. Угрозы не заставят нас замолчать», — написал он.

Он также привел в сообщении цитату русского писателя Льва Толстого: «Как писал Толстой, нет величия там, где нет правды». («Нет величия там, где нет простоты, добра и правды», — прим. «Ленты.ру»).

Включенный Россией в санкционный список член делегации Франции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Жак Мэр в свою очередь заявил ТАСС, что это решение не повлияет на его работу в ПАСЕ. «Это решение не меняет мой мандат и не окажет влияния на расследование, которое я веду для составления моих докладов, основанных на фактах и нормах права», — прокомментировал Мэр ситуацию.

Ранее 30 апреля Россия запретила въезд на свою территорию восьмерым гражданам Евросоюза и представителям европейских структур, в их числе оказался председатель Европарламента Давид Сассоли. Кроме того, главе Представительства ЕС в России Маркусу Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с санкциями против России.

Указанные меры стали ответом на санкции Евросоюза, введенные европейской стороной ранее.

2 марта ЕС ввел ограничения в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). 22 марта Брюссель ввел санкции против 11 человек, в том числе граждан России, Китая и Ливии, за нарушения прав человека.