МИД обвинил США в подрыве консульской работы в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в том, что они сами подорвали свою консульскую работу на территории России. Так она прокомментировала решение американского посольства значительно сократить обслуживание россиян в интервью YouTube-каналу «Sputnik на русском».

«Не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона — уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении», — заявила Захарова.

Она также раскритиковала систему выдачи американских виз, назвав ее «архаичной» из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания. При этом она напомнила, что Россия, несмотря на высылку сотрудников российского посольства, продолжает выдавать американцам визы в срок от семи до десяти дней.

30 апреля стало известно, что с 12 мая посольство США в Москве прекращает выдавать визы и сокращает список консульских услуг. Посольство теперь будет работать только для американских граждан.

Подобные изменения связаны с решением российских властей запретить диппредставительству нанимать на работу неамериканцев. «Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить штат сотрудников на 75 процентов», — говорится в заявлении диппредставительства.